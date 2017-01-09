BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI, VAPUR VE DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİNDE İPTALLER VAR (1)



İstanbul

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul Boğazı İse çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

VAPUR SEFERLERİNDE İPTALLER

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

BOĞAZ KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.



İDO'NUN DIŞ HAT SEFERLERİNDE İPTALLER

İDO ise iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerini şöyle açıkladı:

08:10 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:05 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü