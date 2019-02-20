BOĞAZ'DA SİS NEDENİYLE ÇOK SAYIDA VAPUR VE TEKNE SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ÇELİK/İSTANBUL,

İstanbul'da, dün geceden itibaren etkisini gösteren ve öğle saatlerinde kaybolan sis, tekrar etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle, çok sayıda şehir hatları vapurları ile özel işletmelere ait tekne seferleri iptal edilirken, vatandaşlar dolmuş ve taksilere hücum etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A. Ş. tarafından yapılan açıklamada, özellikle İstanbul Boğazı üzerinde yoğunlaşan sis nedeniyle, Eminönü-Sarıyer-Rumeli Kavağı ve Üsküdar-Beykoz-Anadolu Kavağı, Eminönü-Adalar ve Beşiktaş-Adalar, Eminönü-Üsküdar, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü ve Beşiktaş-Kadıköy arasındaki vapur seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Çok sayıda vapur seferlerinin iptal edilmesinin ardından özel işletmelere ait birçok tekne seferi de iptal edildi.

Deniz seferlerinin iptal edildiğinden habersiz iskelelere gelen vatandaşlar, bir süre iskele önlerinde bekledi. Seferlerin sis dağılana kadar yapılamayacağını öğrenen vatandaşlar dolmuş ve taksilere hücum etti.



Görüntü Dökümü

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-Beşiktaş İskelede kalabalıktan detay görüntü

-Seferlerin iptal edildiği anonsu

-Seferlerin iptal edildiği yazan duyuru yazısından detay görüntü

-Dolmuş ve taksi bekleyen insanlardan detay görüntü

-Bazı vatandaşların dolmuşlara binmeye çalışması

-İskeleden genel ve yakın detaylar



