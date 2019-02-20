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BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL () İstanbul Boğazında yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Gemiler Marmara ve Karadeniz'de bekletiliyor. Dün geceden itibaren İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun...

BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL ()
İstanbul Boğazında yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Gemiler Marmara ve Karadeniz'de bekletiliyor.
Dün geceden itibaren İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Öğlen saatlerinde etkisini yitiren sis akşam saatlerinden itibaren boğaz çevresinde tekrar yoğunlaştı. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişleri saat 18.00 itibariyle askıya alındı. Marmara Denizi'nde gemiler Yenikapı açıklarında bekletilirken, Karadeniz'de ise Kumköy açıklarında demirledi.

Görüntü Dökümü
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-Boğazda oluşan sisten görüntü
-Boğazdan genel görüntü
-Boğazdan detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar 


 

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