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 BODRUMDA YANGIN ÇIKTI; ÜST KATTA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL,() Beyoğlu'nda 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Hacı Ahmet Mahallesi Sefa Meydanı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında...

 BODRUMDA YANGIN ÇIKTI; ÜST KATTA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL,()
Beyoğlu'nda 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
Hacı Ahmet Mahallesi Sefa Meydanı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı.  Söndürülmeden atılan sigaranın neden olduğu kaydedilen yangında yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Mansur kalan 2'si yabancı uyruklu 3 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Kurtarılan kişilere olay yerine gelen ambulansla ilk müdahale yapılırken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Sokağı saran yoğun duman. 
-Binada Mahsur kalanların kurtarılması
-Genel ve detaylar
 

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