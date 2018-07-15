Bodrum'da yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Kargı Koyu'nda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Yangın, yerleşim alanlarını tehdit ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yangından görüntüler
Yaşar ANTER / Bodrum, (MUĞLA), ()
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Kargı Koyu'nda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Yangın, yerleşim alanlarını tehdit ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------- Yangından görüntüler Yaşar...
15 Temmuz 2018 Pazar 16:46
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Kargı Koyu'nda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Yangın, yerleşim alanlarını tehdit ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yangından görüntüler
Yaşar ANTER / Bodrum, (MUĞLA), ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:23
|05:37
|13:21
|17:20
|20:43
|22:38