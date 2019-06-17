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BODRUM'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI (ek)

8'İNİN CESEDİ ÇIKARTILDI Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan fiber teknedeki arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken 1'i kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Batan 30 metre derinlikteki tekneye yapılan dalışlarla 3 kişinin...

BODRUM'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI (ek)

8'İNİN CESEDİ ÇIKARTILDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan fiber teknedeki arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken 1'i kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Batan 30 metre derinlikteki tekneye yapılan dalışlarla 3 kişinin cesedinin daha çıkartılması için çalışmalar sürüyor.
SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Sahil Güevinlik'ten yapılan ikinci açıklamada. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 06.51'deTurgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde bir fiber teknenin battığı ihbarı yapıldığı belirtilip, "2 Sahil Güvenlik botu 06.59'da bölgeye ulaştı. Batan fiber tekneden denize atalyan kaçak göçmenlerden 31'i kurtarıldı. Kaçak gömenlerin ifadelerine göre teknedeki 7 ile 12 arasında kişinin kayıp olduğu öğrenildi. Bölgeye 1 dalış timi ve 1 sahil Güvenlik helikopkeri takviye olarak gönderildi. Şu an bölgede 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi
ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin arama kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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