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Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı (2)
HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonuna ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda, dağlık arazide operasyona çıkan komandoların mayın ve el yapımı...
GÜNDEM 18.12.2019, 11:54
HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR
İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonuna ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda, dağlık arazide operasyona çıkan komandoların mayın ve el yapımı patlayıcı taramasında bulunduğu ve her taşın altını didik didik aradıkları görüldü.
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