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BİTLİS'TE YOLA DÜŞEN DEV KAYALAR 3 ARACI HURDAYA ÇEVRİDİ

BİTLİS’te yağışlı havanın yumaşattğı toprak heyelan ve kayaların düşmesine neden oldu. Şemsi Bitlis Mahallesi'nde yola düşen dev kayalar, 3 aracı hurdaya  çevrirdi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.  Olay bugün saat 11:00...

BİTLİS'TE YOLA DÜŞEN DEV KAYALAR 3 ARACI HURDAYA ÇEVRİDİ

BİTLİS’te yağışlı havanın yumaşattğı toprak heyelan ve kayaların düşmesine neden oldu. Şemsi Bitlis Mahallesi'nde yola düşen dev kayalar, 3 aracı hurdaya  çevrirdi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.  Olay bugün saat 11:00 sıralarında Şemsi Bitlis Mahallesi'ndeki Nur Caddesi'nde meydana geldi. Kış ayları boyunca yoğun kar yağışının etkili olduğu ve son bir haftadır karla birlikte zaman zaman etkili olan yağmur, engebeli ve dağlık bir alana sahip olan Bitlis'te heyelan ve büyük kaya parçalarında kopmalara neden oluyor. Toprağın yumaşaması ile birlikte bugün de meterlerce yükseklikten dev kaya parçaları Nur Caddesi'ne düştü. Düşen tonlarca ağırlığındaki kayalar park halindeki 3 aracı hurdaya çevirirken, olay olduğu yere de çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.  Yaşanan bu olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, çevrede ise ikinci bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemi alınıp, alınıp yolda çalışma yapıldı. Bitlis Belediyesine ait iş makineleri düşen kayaları temizleyip yolu trafiğe açtı. 

Görüntü Dökümü
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-Yola doşen dev kayalar
-Zarar gören araçlar
-Çevreden detaylar
-Yola düşen kayaların temizlenmesi
-İş makinalarının çalışmaları ve genel görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-
 

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