BİSİKLETLİLER MİTİNG ALANINA ALINMADI

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul,

Bakırköy'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına bisikletleriyle gelen bir grup alınmadı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Bakırköy'deki mitinge vatandaşlar, partililer ve değişik sivil toplum kuruluşlarından katılımlar oluyor. Bakırköy miting alanının pazar girişinden alana girmek isteyen Don Kişot Bisiklet Kolektifi alana alınmadı. Güvenlik nedeniyle alana alınmadıklarını belirten bisikletlilerden biri, "Biz ulaşım haklarımız için geldik zaten. Girmeye çalışacağız yine" dedi. Alana çocuklarıyla gelen vatandaşlar ve partililer güvenlik noktalarında aranarak içeri girdi.

Görüntü Dökümü

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-Bisikletlilerin alınmaması

-Gruptan birinin konuşması

-Değişik partilerden aranarak girenler

-Bir bebeğin polis tarafından sevilmesi

-Genel ve detaylar



