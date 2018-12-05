BİSİKLETİNİN ÇALINMASINDAN KORKTU, ROBOTİK KODLAMA PROJESİ GELİŞTİRDİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Avcılar’da ortaokul öğrencisi Doğa Çol, çok sevdiği bisikletinin çalınmasından korkunca okuldaki Kodlama ve Robotik Atölyesi’nde öğretmenlerinin desteği ile proje geliştirdi.

Borusan Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu öğrencisi Doğa Çol, bisikleti çok sevdiğini, çalınmasını istemediğini belirtirken, “Bisiklet çalınması çocuklar için çok büyük hayal kırıklığı oluyor. Çalınmalarını önleyemesem de çalındıkları anda haberlerinin olması ile bu şekilde çözüm bulabileceğimi düşündümö dedi. Çol, bu konuda neler yapılabileceğini düşündüğünü, hırsızların, bisikletleri genellikle zincirlerini keserek çaldıklarını göz önüne alarak Kodlama ve Robotik Atölyesi’nde çalıştığını, bir devre oluşturmaya çalıştığını söyledi. Öğretmenlerinden de destek gören Doğa Çol, şöyle dedi:

Bisikletlerin zincirlerinin kesilmesinden haberimiz olsa, bunu çalan kişinin daha kolay yakalanabileceğini düşündüm. Hazırladığım projede kilitlerinin bulunduğu zincirin içinden bir hat geçirirsek ve bu kesildiğinde doğal olarak akım da kesileceğini kontrol kartımızın bunu algılayabileceğini göz önüne aldım. Öğretmenlerimizin de desteği ile böyle bir hırsızlık halinde alarmın çalışması ve bluetooth sistemi ile cep telefonumuzda kırmızı ekran ışığı yanmaya başlayabileceğini gördük. Bunun için pillerden oluşan elektrik devresi, kolayca bulunabilecek arduino kart ve telefon uygulaması yeterli. Bu sistem biraz geliştirilerek motosikletler için de kullanılabilir.

ÖĞRENCİLERDEN İLGİNÇ PROJELER

Doğa Çol'un aynı okulda öğretmen babası Mustafa Hami Çol da, kızının bisikletinin çalınmaması için neler yapacağına kafa yorduğunu, asıl düşüncesinin motosikletler ile ilgili proje olduğunu söyledi.

Çol’a diğer arkadaşları ile birlikte destek veren öğretmen Serpil Türsün Yıldız, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmek için projeler ürettiklerini ve bunları kendilerine ilettiklerinde destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Türsün Yıldız, "Öğrencimiz bisikletin çalınmasından tedirgin. Bisiklet kilidine elektrik devresi kurdu. Bu kilidin kesilmesi durumunda devre kesildiğinde robotik kart ve arduino kart bir kodlama ile bir taraftan alarm çalacak bir taraftan cep telefonuna mesaj gelecek. Uygulaması için yardımcı olduk. Bir öğrencimiz pencerelerin kirlenmesinden sonra panjurların otomatik kapanmasını sağlayan, bir başka öğrencimiz gündüz olduğunda perdeleri açan, gece kapatan proje yaptı" dedi.

Okul Müdürü Şeref Öcel de TÜBİTAK’ın düzenlediği Matematik Olimpiyatlarında Türkiye genelinde ilk 5 dereceden 3’ünü öğrencilerinin elde ettiğini, onları, her alanda desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Doğa Çol, proje nedenini ve içeriğini anlatırken

-Doğa Çol, devrenin nasıl çalıştığını anlatırken

-Öğretmen Serpil Türsün Yıldız, Doğa Çol ve arkadaşlarının projelerinden söz ederken

-Doğa Çol, bisiklet kullanırken

-Doğa Çol Babası Mustafa Hami Çol ile röportaj

