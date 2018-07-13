BİRLEŞİK KRALLIK İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ, TRAFALGAR’DAN TRUMP’A SESLENDİ

Celal Sönmez / Londra, 13 Temmuz () - Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Trafalgar meydanında onbinlerce insanın katıldığı ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteride yaptığı coşkulu konuşmada “Bugün buradan ‘misafirimize’ çok önemli bir mesaj verdik. Biz Londra’da ve Birleşik Krallık’ın tamamında bölücülüğe değil adalete olan umudumuzun etrafında birleşiyoruz; ırkçılığı ve ayrımcılığı sonlandırma umudu etrafında birleşiyoruz, biz burada tüm farklılıklarımız ve çeşitliliğimizle birleşiyoruz" diyerek seslendi.

Corbyn, Trump’ın özellikle Müslümanlara karşı yaptığı ayrımcılık ve ABD’ye giriş yasaklarının kabul edilemez olduğunu vurguladığı konuşmada şunları söyledi:

“Küresel arenada bir siyasetçinin bir ülkenin seçilmiş ve işini yapan bir belediye başkanını, Londra Belediye Başkanını - herkesi tüm çeşitliliğiyle bir araya getiren belediye başkanını - eleştirmesi kabul edilemez, kınama yerine takdir ve destek görmesi gerekir!

“Başka bir ülkenin iç işlerine karışılması anlamına gelir. Buna izin verilemez.

“Hele de dünya sahnesinde bir siyasetçi, Müslümanı Müslüman olduğu için kınıyorsa bu asla kabul edilemez. Ve bunu haykıracağız!

“Hepinize burada olduğunuz ve dünyaya bu mesajı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkürler Trafalgar Meydanı!"

Yüzbinlerce insanın katıldığı, ırkçılığa, Müslüman karşıtlığına, katı sığınmacı politikalarına, homofobiye, savaşa karşı yapılan gösterilerde; Irkçılığa Karşı Çık, Britanya Müslümanlar Derneği, Savaşa Hayır Koalisyonu, Yeryüzünün Dostları, İklim Değişikliğiyle Mücadele Kampanyası, Avaaz, Filistin Dayanışma Kampanyası, Küba Dayanışma Kampanyası, Yahudi Sosyalistler Grubu ve Yeşil Parti gibi daha onlarca sivil toplum kuruluşu tarafından Trump’ın tüm dünyada eleştiri alan söylemleri protesto edildi.

Kentin birçok yerinde toplanan yüzbinlerce gösterici Trump’ı protesto ediyor ve dev bir “Trump bebeği" uçan balonu Londra semalarında geziyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Brexit yorumları sterlini dolar karşısında düşürüyor.

STERLİN/DOLAR Trump’ın Brexit’e yorumlarının ardından önce düştü, sonrasında Theresa May ile düzenlediği ortak basın toplantısında daha öncekinden daha olumlu yorumlar yapmasıyla tekrar yükselerek 1.3229 düzeyine yükseldi.

Sterlin lira karşısında ise yüzde 0.02 yükselişle 6.4149 düzeyine geriledi.

Trump, İngiliz bir gazeteye verdiği röportajda Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılış sürecinde beklenenden daha yumuşak bir yol izlenmesi halinde ABD ile Krallık arasında gerçekleşecek serbest ticaret anlaşmasını suya düşürebileceğini söylemişti.

Sonrasında Birleşik Krallık Başbakanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında geri adam atan Trump “May iyi bir müzakereci, Birleşik Krallık nasıl bir Brexit süreci isterse istesin, bizim için OKö dedi.

Dün Brüksel’deki NATO Zirvesi’nden sonra Birleşik Krallık’a geçen Başkan Trump'in Birleşik Krallık ve İskoçya'yı kapsayan ziyareti dört gün sürecek.

Ziyaretinin birinci günü onuruna Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'nda bir yemek verilen Başkan Trump, geceyi ABD’nin Londra Büyükelçiliği’nin Regent's Park 'daki rezidansında geçirdi. Trump’ın yarın akşam eşi Melanie Trump ile İskocya'ya hareket etmesi bekleniyor.



Görüntü dökümü:

- Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’in konuşması

- Trafalgar Meydanı’ndaki gösterilerden genel görüntüler