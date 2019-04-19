BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ CASUSU OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu oldukları iddiasıyla savcılığa sevk edilen iki şüpheli, "Siyasi, askeri ve uluslararası casusluk" iddiasıyla tutuklandı.

Casusluk iddiasıyla İstanbul'da yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan iki şüphelinin, "Siyasi, askeri ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talep edildi. Şüpheliler, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İki Şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

------------------

-ARŞİV



