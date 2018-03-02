- BİRİ KURŞUNLADI DİĞERİ SELFİE ÇEKTİ

* Beylikdüzü'nde eğlence merkezine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

* Saldırı sırasında saldırganlardan birinin kendisini cep telefonuyla görüntülediği ve bu görüntüyü de babasına gönderdiği tespit edildi.

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL

Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda15 Şubat'ta meydana gelen olayda 2 kişi motosikletle bir iş yerinin önüne geldi. Aralarında bir süre konuşan şüphelilerden biri silahını çekerek iş yerine ateş etmeye başladı. Bu sırada motosiklet üzerinde bekleyen saldırgan ise selfie çekti. Olay sırasında iş yerinin camları kırılırken ölen ya da yaralanan olmadı. 2 saldırgan geldikleri motosikletle kaçtı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlılar Selçuk A. ve Emre A'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silaha da el konuldu.

SELFİE ÇEKMİŞ

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, saldırı sırasında bir zanlının kendisini cep telefonuyla görüntülediği ve bu görüntüyü de babasına gönderdiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı eğlence mekanının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletle olay yerine gelen saldırganlardan biri eğlence yerine ateş ediyor. Eğlence yerinin camları kırılırken motosiklet üzerindeki saldırgan kendisini görüntülüyor. Bir süre sonra saldırganlar kaçarken çalışanlar dışarı çıkıyor.

Görüntü Dökümü:

-Selfie video

GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırı anı

-Ateş açılması

-Motosiklete binip kaçmaları

-Çalışanların dışarı çıkması

-Detaylar