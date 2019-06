Bir ilçe, down sendromlu Sevcan'ın hayalini gerçekleştirdi

BAŞKAN MAKAM ARACINI VERDİ, KAYMAKAM TAKI TAKTI

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde down sendromlu Sevcan Tekin’in(29), gelinlik giyip düğün yapmak olan en büyük hayali ilçe halkının desteğiyle düğün yapılarak gerçekleştirildi. Gelinlik giyip gelin olan Sevcan’ı belediye başkanı aracın tahsis etti, kaymakam düğüne katılıp, takı taktı.

Saray’ın Sefaalan Mahallesi’nde yaşayan Serhan ve Recep Tekin’in üç kızından down sendromlu olan en küçüğü Sevcan Tekin, yıllardır ailesine gelinlik giyip düğün yapmak istediğini dile getirdi. Tekin ailesi de kızlarını isteğini mahalle sakinlerine anlatıp, destek alınca birlikte genç kızın isteğini yerine getirmek için çalışma başlattı. Saray esnafının da yardımlarıyla genç kız için sembolik düğün tarihi belirlenip, kına yakılması için bindallı ile gelinlik alındı. Düğün hazırlıkları tamamlandıktan sonra davetiyeler de ilçede dağıtıldı.

BAŞKAN MAKAM ARACINI VERDİ

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, makam aracını gelin arabası olarak süsletip genç kıza tahsis etti. Hazırlıkların tamamlanmasıyla Sevcan Tekin için mahalle meydanında gerçeğini aratmayan düğün yapıldı. Temsili damat ise Sevcan’ın büyük ablasının oğlu Serdar Zümbül oldu. Düğüne Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Kaya, mahalle muhtarı Mehmet Özmen ile tüm mahalleli katılarak genç kızın bu mutluluğuna ortak oldu.Düğün genç çiftin sahneye çıkmasıyla başladı. Önce dans eden genç çift için düğün pastası ailesi ilesi iler birlikte kesildi. Pastadan sonra ise takı merasimi yapıldı. Mahallede bulunan herkes Sevcan’a para ve altın taktı. Kaymakam Adnan Tezcan ve diğer protokol üyeleri de genç kıza takı astı. Takı töreni bittikten sonra oyun oynamaya geçildi. Sahnede oynamaya çıkan Sevda’ya düğüne gelen herkes katıldı. Kına için bindallısını giyerek tekrar sahneye gelen Sevda’ya kınası yakıldı. Düğün geç saatlere kadar sürdü. Katılanlar da Sevda’da unutulmaz bir gece yaşadı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Düğünü yapılacağı için çok mutlu olduğunu belirten Sevcan Tekin, “Mutluyum zaten. Çok iyiyim, mutluyum şuan. Kardeşim burada damat. Onunla dansa çıkacağım. Bana düğün yapıyorlar” dedi. Temsili damat olan Serdar Zümbül ise, “Teyzemin mutluluğu her şeye değer. Onun en büyük hayalini gerçekleştirdik. Onu çok seviyoruz. Çok mutlu olduğu zaten gözlerinden okunuyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir hayalin gerçekleşmesine büyük destek verdiler” dedi.

‘EN BÜYÜK HAYALİYDİ’

Sevcan Tekin özel rehabilitasyonda eğitim aldığı öğretmeni Duygu Acıer, bu gecenin yapılmasıyla genç kızın en büyük hayalinin gerçekleştiğini ifade etti. Acıer, “Yaklaşık 7 yıldır Sevcan ile birlikteyiz. Bu günü çok hayal ediyordu, çok istiyordu. Özellikle kına anını çok merak ederek bu günü bekliyordu. Buna vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayatı boyunca güzel bir anı olarak kalacak” dedi.

Sevcan’ın ablası Sebile Engin, kardeşinin hayalinin gerçekleşmesinde emeğe geçen herkese teşekkür etti. Engin, “Kardeşimin hayalleri gerçekleşti. Tek isteği gelinlik giymekti. Arzusu idi, isteğiydi. Belediye başkanımız organizasyon kurdu. Bizde çok mutluyuz. Bu gece eğleneceğiz herkese çok teşekkür ederiz” dedi. Baba Recep Tekin ise, “Kızımızın bu hayalini gerçekleştirmek bu düğün merasimini yapıyoruz. Yardım eden ve ilgi gösteren herkese çok teşekkür ederiz” dedi. Mahalle muhtarı Mehmet Özmen düğünde yaptığı konuşmada, "Sevcan kızımızın bu özel düğünün de hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz. Kızımız özel bir kızımız. Böyle bir hayali vardı. Destek veren herkese sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.

