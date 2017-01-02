Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

BİR GECELİĞİNE GARSONLUK YAPARKEN TERÖRE KURBAN GİTTİ

-Reina'da hayatını kaybeden üniversite mezunu Yunus Görmek, işsiz olduğu için bir geceliğine garsonluk yaptığı öğrenildi. -Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım da katıldı. Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul...

BİR GECELİĞİNE GARSONLUK YAPARKEN TERÖRE KURBAN GİTTİ

-Reina'da hayatını kaybeden üniversite mezunu Yunus Görmek, işsiz olduğu için bir geceliğine garsonluk yaptığı öğrenildi.

-Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım da katıldı.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yunus Görmek, son yolculuğuna uğurlandı.

Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Yunus Görmek'in(23) için Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yunus Görmek'in ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar katıldı.

BABASI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Baba Erdoğan Görmek, taziyeleri kabul etti. Genç Yunus'un kardeşleri Emre ve Erdi ise tabutun başından ayrılmadı. Görmek'in Işıl ismindeki kız arkadaşı ise Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

YÜZLERCE KİŞİ UĞURLADI

Kılınan cenaze namazının ardından Yunus Görmek'in tabutu yüzlerce kişi tarafından tekbirlerle cenaze aracına taşındı. Görmek'in cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

EKMEK PARASI İÇİN ORADAYDI

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknikerliği bölümü mezunu ve işsiz olduğu öğrenilen Yunus Göremek'in bir geceliğine garsonluk yapmak için Reina'da bulunduğu belirtildi. Görmek'in arkadaşı Onur Erdal, “Yunus yılbaşında ekmek parası kazanmak için oraya gitti. Amcası orada kasiyerdi, o çağırmıştı. Terör onu orada buldu. Kendisi çok iyi biriydi. Teröre alışmak istemiyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Camii

-Cenazeye katılan insanlar

-Türk bayrağına sarılı tabut

-Babanın taziyeleri kabul etmesi

-Kardeşleri ve kız arkadaşının tabut başında ağlaması

-Başbakanın oğlu Erkan Yıldırım

-Cenaze namazı

-Dua okunması

-Helallik alınması

-Arkadaşı ile röportaj

-Tabutun taşınması

-Tabutun cenaze aracına koyulması

-Genel ve detay

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55