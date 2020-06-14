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Bingöl’de 5.7 şiddetinde deprem, ölü ve yaralılar var

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17:24'te yerin 5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. İlk olarak depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8'e revize etti. AFAD kaynaklarında ise deprem 5.7 olarak yer aldı.

GÜNDEM 14.06.2020, 18:35 14.06.2020, 19:10 Murat Aydın
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Bingöl’de 5.7 şiddetinde deprem, ölü ve yaralılar var

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17:24'te yerin 5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. İlk olarak depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8'e revize etti. AFAD kaynaklarında ise deprem 5.7 olarak yer aldı. . AFAD'ın 5.7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurduğu depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Komutalığı'nda nöbet kulesinin yıkıldığını, 1 güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını, 2 korucunun da hafif şekilde yaralandığını duyurdu. İki köyde iki evin ve bir mezrada bazı ahırların yıkıldığını söyleyen Soylu, Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğunu bildirdi.

Karlıova’daki deprem Bingöl dışında, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Muş ve Erzurum gibi çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,8 olarak revize etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Karlıova depreminin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı. Açıklamada gelişmelerin takip edildiği duyuruldu.

Kandilli, Karlıova’da saat 17:34’te 4.6; 18:09’da da 4.7 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiğini duyurdu.

“1 KORUCU GÖÇÜK ALTINDA KALDI”

Depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Komutalığı’nda nöbet kulesinin yıkıldığını ve 1 güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını duyurdu.

Soylu, paylaşımında, “Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir” dedi.

YIKILAN EV VE AHIRLAR VAR

Güncel durumu aktaran Soylu, şu bilgileri paylaştı:

* Yedisu ilçesi elmalı köyünde bir ev, umurlu mezrasında ahırlar yıkılmış, can kaybı yok.

* Yedisu Dinarbey köyünde 1 ev yıkılmış, can kaybı bilgisi yok.

* Yayladere Güneşlik Karakolu'nda önemsiz sayılabilecek çatlak mevcut.

* Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı.

* AFAD, Jandarma ve UMKE Ekipleri sevk edildi.

* Köylerimizde tarama devam etmektedir.

* Tunceli, Muş, Elazığ, Erzincan valilerimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde deprem hissedildi ancak hasara yönelik ihbar yok.

* Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.

“İKİ GÖZETLEME KULESİ ÇÖKTÜ”

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir” denildi.

“13 MEZRAMIZDAN HABER ALAMIYORUM”

CNN Türk’e konuşan Kaynarpınar Köyü Muhtarı Özbek Abaylı, 13 mezradan haber alamadıklarını belirtti.

Muhtar Abaylı, şunları söyledi:

* Taş duvarlı, kerpiçli evler yıkıldı komple. 1 yaralımız var. 13 mezramızdan haber alamıyorum.

* Burada bir karakol yıkıldı, oradan da haber alamıyorum. Yıkılan gözetleme kulesini arıyorum ama ulaşamıyorum.

* Şu an herkes dışarıda, baya bir yağmur da yağıyor. Köyde 13 mezra, 300 hane var. Kimisi taş duvar kimisi beton.

#bingöl #deprem #jandarma kulesi #yaralı #CanKaybı #artçı depremler
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