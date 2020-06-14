Bingöl depreminden acı haber: 1 Şehit!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17:24'te yerin 5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. İlk olarak depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8'e revize etti. AFAD da depremin 5.7 büyüklüğünde meydana geldiğini belirtti. Bingöl Valiliği, göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Karlıova’daki deprem Bingöl dışında, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Muş ve Erzurum gibi çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,8 olarak revize etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Karlıova depreminin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı. Açıklamada gelişmelerin takip edildiği duyuruldu.

Kandilli, Karlıova’da saat 17:34’te 4.6; 18:09’da da 4.7 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiğini duyurdu.

“1 KORUCU GÖÇÜK ALTINDA KALDI”

Depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Komutalığı’nda nöbet kulesinin yıkıldığını ve 1 güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını duyurmuşu.

Soylu, paylaşımında, “Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir” demişti.

KORUCU ŞEHİT OLDU

Bingöl Valiliği, depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.