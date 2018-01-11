BİNANIN ALTINDAKİ TRAFO PATLAMASI MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ (1)

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Güngören'de site içindeki bir binanın altında bulunan ve bu akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı trafo mahalleliyi isyan ettirdi. Trafoda sık sık patlamaların yaşandığını ileri süren Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, BEDAŞ görevlilerinin trafoyu onarmasına izin vermedi. Trafo patlamasıyla elektrikler kesilince mahalle 3 saattir karanlıkta kaldı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Patlamaların ardından alev alan elektrik kabloları

AKTÜEL

-Patlamanın olduğu trafo

-Toplanan mahalleli

-Mahalleli ile röp.

-Karanlıkta kalan mahalle

-BEDAŞ görevlileri

-BEDAŞ görevlileri ile mahalleli arasındaki diyaloglar

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