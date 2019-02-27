Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin iki kargo uçağı kriz nedeniyle geri döndü
THY'nin iki kargo uçağı kriz...
Helal kesim etler organik mi?
Helal kesim etler organik mi?
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15...
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Şenol Güneş, istifa mı edecek?

BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI ÇEKMEKÖY'DE SÜRDÜRÜ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul   AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü. Yıldırım, kadınlarla buluştu, cenaze törenine katıldı,...

BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI ÇEKMEKÖY'DE SÜRDÜRÜ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul  
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü. Yıldırım, kadınlarla buluştu, cenaze törenine katıldı, öğrencileri ve fabrika işçilerini ziyaret etti.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI, ÖĞRENCİLERİ VE FABRİKA İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ 
Binali Yıldırım bugün seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü. Yıldırım sabah saatlerinde kadın seçmenlerle bir araya geldikten sonra, AK Parti Çekmeköy ve MHP Çekmeköy ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Ardından Hacı Bektaş-ı Veli Taşdelen Cemevi'nde 92 yaşında hayatını kaybeden  Şahhanım Sarıbal'ın cenaze namazına katılan Yıldırım, daha sonra Reşadiye Köyü Merkez Camii'nde 47 yaşında hayatını kaybeden Kadri Demir ve 86 yaşında hayatını kaybeden Fahriye Aydın'ın cenaze namazına katıldı. Binali Yıldırım namaz sonrası  Çekmeköy Reşadiye  Altan Yazıcı İlkokulu'ndan gelen davet üzerine okula giderek, 2/B sınıfına uğradı. Yıldırım,  öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım ardından, yine Reşadiye'de bulunan hindi fabrikasını ziyaret eti. Yıldırım'ı  fabrikada çalışan işçiler karşıladı. Binali Yıldırım burada kısa bir konuşma da yaptı.

TAŞDELEN'DE KONUŞTU
Binali Yıldırım, Çekmeköy Taşdelen'de AK Parti otobüsü üzerinde çevrede toplananlara hitap etti. Yıldırım, "Dünyada metrolar arasında yarışma oldu. Makinisti olmayan, sürücüsü olmayan dünyanın en iyisi seçildi. Çekmeköy'e de en iyisi, en güzeli yakışır" dedi.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Yıldırım'ın ziyaretlerinden görüntüler
-Cenazelerden görüntüler
-Yıldırım'ın okul ziyaretinden görüntüler
-Yıldırım'ın öğrencileri ziyareti
-Yıldırım'ın fabrika ziyareti
-Yıldırım'ın açıklamaları
-Detaylar 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328