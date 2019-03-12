BİNALİ YILDIRIM, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI CAMİSİ'NİN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

*AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,

*"İstanbul gibi burası da artık kabuğuna sığmıyor. Sürekli büyüyor. Bir de bu büyümeye paralel olarak ihtiyaçlarını görüyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz"

Haber-Kamera: ANIL UÇAN/İSTANBUL,()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi'nin temel atma törenin katıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, artan yolcu sayısını dikkate alarak hayata geçirdiği ve yaklaşık 2 Bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkân veren Sabiha Gökçen Havalimanı Cami'nin temel atma töreni düzenlendi. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyacak caminin temel atma törenine Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı Necib Çakmak, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Pendik İlçe Müftüsü Hüseyin Baş'ın yanı sıra iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından önemli isimler katıldı. Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok güzel ve hayırlı bir hizmetin başlangıcı için beraberiz. Yıllardır yaptığımız çalışmaların verdiğimiz mücadelenin böyle güzel sonuçlar ile görülmesi bizi çok mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi 2018'de Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Dünya'nın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'nı açtık. Havalimanı'nın bütün etapları tamamlanınca 200 milyon yolcuya hizmet verecek. Bu hepimizin onuru. Türkiye için İstanbul için gece demeden gündüz demeden yaptığımız çalışmaların meyvelerini bir bir topluyoruz. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyüyecek. Sabiha Gökçen Havalimanı büyüdükçe havacılık sektörümüz daha da büyüyecek. Sabiha Gökçen Havalimanı inşa edildiğinde, biz daha göreve gelmeden önce burada İncin top oynuyordu. Ne uçak vardı ne de yolcu. 2002 senesinde sadece 47 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanmış idi. Bugün geldiğimiz nokta da 34 milyonu aşmış bulunuyor. Bu çok önemli bir şey. 34 milyon yolcu demek Avrupa'da 12'inci büyük havalimanı demek. Sabiha Gökçen sıfırdan 15 sene içerisinde Avrupa'nın en büyük 12'inci havalimanı oldu. Daha da gelişecek. İkinci pistini devreye aldığımızda çok daha büyük kapasiteye ulaşmış olacağız. Nerede nereye" dedi.

"METRO İNŞAATI ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMLANACAK"

Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirten Yıldırım, “İstanbul gibi burası da artık kabuğuna sığmıyor. Sürekli büyüyor. Bir de bu büyümeye paralel olarak ihtiyaçlarını görüyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Havalimanları için en büyük konu ulaşımdır. Ulaşım ile ilgili metro inşaatımız hemen burada devam ediyor. Metro inşaatı önümüzde ki yıl inşallah tamamlanmış olacak. Böylece havalimanının sadece özel araçlar ile değil, servis ve otobüsler ile değil aynı zamanda raylı sistem ile şehirle entegrasyonunu sağlamış olacağız. İleri ki yıllarda sadece güney aksı değil, kuzey aksında da metro hattı ile bu havalimanını besleyeceğiz. Sabiha Gökçen Havalimanı Anadolu Yakası'nın en büyük varış noktası olarak büyümeye devam edecek. Ayrıca burada Teknokent var. Bir de yeni dönemde Allah nasip ederse Pendik'te Belediye Başkan Adayımız Ahmet Cin kardeşimiz Pendikli hemşerilerimizin desteğiyle belediye başkanı olursa biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan olursak Sabiha Gökçen ve İstanbul'un geneli için çok güzel projelerimizle hemşerilerimizin huzuruna çıkmış olacağız. Sadece Avrupa Yakasını cazibe merkezi haline getirmek yetmez. Aynı zaman da Anadolu Yakasını da yeni iş alanları, yeni cazibe merkezleri kurmak suretiyle bu hem karşıdan karşıya geçen trafiği rahatlatmış olacağız aynı zamanda da İstanbul Anadolu Yakası'nın Avrupa Yakası ile olan farkını da ortadan kaldırmış olacağız. O yüzden buraya havalimanının hemen yakınına çok büyük kongre ve fuar merkezi planlaması da yaptık. Tabi tüm bunları yaparken insanlarımızın manevi ihtiyaçlarını da ihmal etmemiz söz konusu değil. İşte burada gördüğümüz bu eser, benzeri Atatürk Havalimanı'nda var, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda var, İstanbul Havalimanı'nda yapılıyor. Dolayısıyla havalimanlarımızı camilerimiz ile süslemek esasında bizim medeniyetimizin bizim inancımızın bir gereği ile olmakla birlikte aynı zamanda buraya gelen giden yolcuların temel ihtiyaçlarını ibadet ihtiyaçlarını karşılamaları için de ciddi bir imkandır. Bunu alelade kapalı bir alan yapmak değil zengin kültürümüzü, geleneğimizi, Selçuklu mimarimizin örneklerini de bu eserde ortaya koymuş olacağız. Çünkü havalimanına gelen insanlar o ülke hakkında ilk intibalarını oluştururlar. O yüzden de böylesine güzel bir cami, böylesine güzel bir eser Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi. İhtiyaçtı. Bu ihtiyacın görülmüş olması, bu eserin yapılmış olması. Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisinin bu konuda ki gösterdiği gayret ve istekten dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

"ULUSLARARASI YATIRIMCILARA KAPILARIMIZ AÇIK OLACAK"

İstanbul'un ekonomisine ve marka şehir olmasına destek sağlayacak uluslararası yatırımcılara kapılarının açık olacağını belirten Binali Yıldırım, "Malezya dost ve kardeş bir ülke. Türkiye ile birlikte ekonomik alanda çok daha fazla yapacağımız işler olduğunu biliyoruz. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz Malezya ile halen var olan iyi ilişkileri daha da ileriye taşımak için çok güzel faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Ben Malezya hükümetine ve havalimanı yatırımcısına, Türkiye'ye, İstanbul'a güvendikleri için bu yatırımı başlangıçta yüzde 20, daha sonra tamamını işletme hakkını devir almak suretiyle büyüttükleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye, İstanbul sizi hiçbir zaman yatırımınızdan dolayı mahcup etmeyecek. İşinizi aşınızı büyütmeye bu dünya şehri İstanbul'da devam edeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. İleride inşallah bu şehrin yönetiminde de söz sahibi olduğumuzda her zaman uluslararası yatırımcılara İstanbul'un ekonomine katkı sağlayacak, İstanbul marka şehir olmasına yardımcı olacak her türlü girişime ve yatırıma tamamen kapılarımız açık olacak. Destekçisi olacağız. Bu duygu ve düşünceler ile bugün temelini attığımız bu güzel eserin buradan gelip geçen yolculara büyün İstanbullulara hayırlı hizmetler vermesini Rabbimden niyaz ediyorum ve bir kez daha bu caminin yapımında emeği geçen başta mimar ve mühendis olmak üzere yapımcılara teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde yapılıyor olması bu yıl sonunda tamamlanacak olması çok güzel bir haber. Aynı zamanda bu caminin Atatürk Havalimanı'ndan, Esenboğa Havalimanı'ndan farklı bir özelliği var. O da içeride havalimanı terminali ve otopark ile bağlantısının kuruluyor olması. Bu da güzel düşünülmüş bir şey. Bu bakımdan emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Bugün attığımız temelin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. “ dedi.

"2 BİN 800 KİŞİNİN AYNI ANDA İBADET ETMESİ SAĞLANACAKö

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, Sabiha Gökçen Camisinin hizmete girdiğinde 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini belirterek, öTerminalimizde misafir ettiğimiz yolcularımızın ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirmeleri de yine en önem verdiğimiz hususlardan biri. Bu nedenle terminal binamız içinde bulunan toplam 4'er adet bayan ve erkek mescidi, 24 saat boyunca misafirlerimize hizmet vermekte. Ancak bir kez daha altını çizmek isterim ki, Sabiha Gökçen Havalimanı hızla büyümeye devam etmektedir. İşte bu aşamada biz de terminal işletmecisi olarak hem yolcularımızın hem de havalimanımız bünyesinde görev yapan yaklaşık 18 bin 500 arkadaşımızın daha uygun şartlarda ibadet edebilmelerini sağlamak için bir cami projesi geliştirmeye karar verdik. Bugün inşallah hep birlikte temelini atacağımız camimiz hizmete girdiğinde toplam 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlayacak. Camimiz Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlandı. Bu vesile ile camimizin tasarımını yapan mimarlık firmasına ve yapımını üstlenen inşaat şirketine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte amacımız camimizi en kısa sürede tamamlayarak, bu yıl içinde ibadete açmak olacaktır.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Binali Yıldırım'ın tören alanına gelmesi

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Ersel Göral'ın konuşması

-Temel atma öncesinde dua okunması

-Temel atmak için butona basılması

-Genel Detaylar



