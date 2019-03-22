BİNALİ YILDIRIM KARTAL'DA SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Kartal'da sürdürdü.

Binali Yıldırım, Kartal MHP Seçim Koordinasyon merkezini ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ardından Yıldırım, düzenlenen buluşma toplantısıyla AK Partili seçmenlerle bir araya geldi.

Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmada, "Yapılacak çok proje var. Kartal'a, İstanbul'a çok güzel hizmetler yapacağız. İstanbul bizim geleceğimiz. İstanbul bizim torunlarımızın, evlatlarımızın geleceği. Onlara güzel bir şehri bırakmak bizim boynumuzun borcu. 31 Mart çok önemli. 31 Mart sıradan bir seçim değil. 31 Mart Cumhur İttifakı'nın zafer tarihidir. 31 Mart'ta içerden ve dışardan bizi sınamaya kalkanlar hak ettikleri cevabı Kartal'dan alacaklar" dedi.

Yıldırım konuşmasının devamında, "Kartal'ın fazla hizmete ihtiyacı var. Kartal'ın 10 yıllık kaybı var, 10 yıl geriden geliyor. Uğurmumcu Topselvi, Yalı... Kartal'da ne kadar bekleyen sorun varsa birer birer halledilecek" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın salona gelişi

-Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar





