BİNALİ YILDIRIM KADIKÖY-TAKSİM DOLMUŞUNU KULLANDI

İstanbul

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Kadıköy-Taksim dolmuş durağını ziyaret etti. Dolmuş esnafıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çevrede bulunanların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım daha sonra Kadıköy-Taksim dolmuşunun direksiyonuna geçti ve dolmuşu bir müddet kullandı.

Ardından Kadıköy Çarşı'da esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, Kadıköy Esnaf Derneğini de ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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- Durak ziyaretinde görüntüler

- Yıldırım'ın dolmuş kullanması

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