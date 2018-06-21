Binali Yıldırım: İnce eleyip sık dokuyup İnce’yi eleyip Erdoğan’ı seçecek misiniz?



Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin, "İnce eleyip sık dokuyup İnce'yi eleyip Erdoğan’ı seçecek misiniz?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesinde partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Parti otobüsünden partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran günü ikinci bayramın yapılacağını" ifade ederek AK Parti döneminde yapılan yatırımları anlattı. Başbakan Yıldırım, diğer cumhurbaşkanı adaylarının ortak noktasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini engellemek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "24 Haziran’da yıkım ekibine gereken cevabı verecek misiniz? İnce eleyip sık dokuyup İnce’yi eleyip Erdoğan’ı seçecek misiniz? Mamak işi bitirmiş. Mamak sabırsızlanıyor., Gün sayıyor. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Piyasada adaylar var dolanıyorlar. Bol bol konuşuyorlar vaatte bulunuyorlar. Şimdi söylediklerine bakıyorsun ortak bir noktaları var. O da ne biliyor musun; Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim de ne olursa olsun. Peki buna güçleri yeter mi? Mamak buna izin verir mi? Esasında ne tesadüf bazı dost bildiğimiz ülkelerde aynı şeyi söylüyor. Bunlarla aynı yere vurgu yapıyorlar, 'Tayyip Erdoğan olmasın' Sana mı soracak bu millet senden mi emir alacak. Bu millet Türkiye sevdalısı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı sana mı yedirecek."

‘BU İTTİFAKIN GİZLİ ORTAĞI HDP, PKK’DIR’

Daha sonra diğer cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerini anımsatan Binali Yıldırım, şöyle konuştu: "Bunlar vaatlerde bulunuyorlar. Vaatte bulunanın kim olduğuna bir millet bakar. Önceden bu ülke için yaptığın tek bir hizmet var mı, iş var mı? Köprü, havalimanı, okul, hastane yaptın mı? E ne konuşuyorsun? Hiçbir tecrüben eserin yok. Boş konuşuyor. Bu ülkede 15 yılda Türkiye’yi üç kat büyüten iktidar kim? 15 yılda 1245 yeni hastane yapan, 20 bin kilometre bölünmüş yol yapan, 131 yeni üniversite kuran hangi parti? Geri kalanını da bırakalım Muharrem İnce saysın. Üç gün boyunca saya saya bitiremez Muharrem İnce. O ancak polis memuruna küfür saymakla vaktini geçirsin. Başka iş bilmez bunlar. Ondan sonra çıkıp diyeceksin ki herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Öyle yağma yok. Adaylığı belli olur olmaz Edirne’ye gitti. Millet Selimiye’yi ziyaret edecek kampanyaya oradan başlatacak sandı. Birde baktık ki zindan da arkadaşıyla buluşuyor. Selahattin Demirtaş’la bir araya geldi. Bunların bu ittifakın dört resmi ortağı bir gizli ortağı var. Gizli ortak HDP-PKK’dır. Milletimin bunu bilmesini istiyorum. Bu ülkenin birliği için çok bedel ödedik. Şehitler gaziler verdik. Herkes aklını başına toplasın. Bu ülkenin birliğine bağımsızlığa göz dikenlere karşı millet dimdik ayakta olduğu gibi aynı şekilde ülkeyi korumaya hazırdır. Her zaman görev başındadır."

‘HANGİ HAKLA KÜRTLERE DEVLET KURMAYA KALKACAKSINIZ’

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ifade eden Binali Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: "Emperyal güçler Türkiye’nin güney sınırlarında bir terör devleti kurmak istiyor. Buna izin verir miyiz? Ülkemizi bölmeye çalışanlara fırsat var mı? Kürtlere devlet kuracaklarmış. Siz kimsiniz siz hangi hakla Kürtlere devlet kurmaya kalkacaksınız. Devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kürtlerin kanı canı üzerinden planlarınızı gerçekleştirmenize bu millet izin verir mi? Vermez. Yarın öbürgün Mamaklılar daha çok çalışacak. Seçimi kazanırsak eskiye döneceğiz diyorlar. Biz de seçimi kazandığımızda daima ileriye gideceğiz durmak yok diyoruz. Eskide ne var 15 Temmuz var, 17-25 Aralık var. Gezi var, Cumhurbaşkanı seçtirmeyen vesayet var. AK Parti’yi kapatma girişimi, Ergenekon-Balyoz, 80 darbesi var. Var oğlu var. Bunları mı ülkeye yaşatacaksınız. Biz diyoruz ki artık bu darbe, bu vesayet defterlerini kapatalım. Cumhur ittifakını en güçlü şekilde meclise göndereceğiz. AK Parti vekillerini en güçlü şekilde Meclis’e göndereceğiz."

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-Başbakanın konuşması

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Haber:Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()-