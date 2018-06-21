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Binali Yıldırım: İnce eleyip sık dokuyup İnce’yi eleyip Erdoğan’ı seçecek misiniz? (2)

'BUNLAR HAYAL TÜCCARLARI' Başbakan Binali Yıldırım, Mamak'tan sonra Keçiören ilçesinde düzenlenen mitingde partililere seslendi. Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerini anımsatarak, şunları söyledi: "Büyük gün yakın. Keçiören...

Binali Yıldırım: İnce eleyip sık dokuyup İnce’yi eleyip Erdoğan’ı seçecek misiniz? (2)

'BUNLAR HAYAL TÜCCARLARI'

Başbakan Binali Yıldırım, Mamak'tan sonra Keçiören ilçesinde düzenlenen mitingde partililere seslendi. Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerini anımsatarak, şunları söyledi: "Büyük gün yakın. Keçiören 24 Haziran seçimine, zafer bayramına hazır mı? Ankara'da rekora imza atacak mısın Keçiören? Adaylar piyasada dolanıyor, dolandıkça kördüğüm oluyor. Bol laf, icraat sıfır. Bunların karnelerini bol sıfırlı olarak Pazar günü verecek miyiz? Bugün yaptığımız dünyanın en büyük havaalanına cumhurbaşkanımız ilk inişi gerçekleştiriyor.  Bir eseri olmayanın yerinde yeller eser. Diğer adayların bu ülke için yaptığı en ufak eserleri var mı? Hayal satıyorlar, bunlar hayal tüccarları. 2 gün sonra sandığa gideceğiz ve güçlü hükümet için milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçeceğiz"

Görüntü Dökümü:

-Başbakanın konuşması

-Detaylar 

Haber:Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()-

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