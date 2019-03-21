BİNALİ YILDIRIM HALKALI'DA DÜZENLENEN NEVRUZ PROGRAMINA KATILDI (1)

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İSTANBUL()
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programına katıldı.
31 Mart Yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de bulunan Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Nevruz programına katıldı. Yıldırım'ı Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz karşıladı.
Görüntü dökümü
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-Binali Yıldırım'ın karşılanması
-Genel ve detaylar