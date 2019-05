BİNALİ YILDIRIM ESENLER'DE İFTAR DAVETİNDE KONUŞTU(2)

Haber: İstanbul

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı.

İftara Binali Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.

İftarin ardından konuşan Binali Yıldırım, "“Uzun yıllardan beri siyasetteyiz. Bakanlar Kurulunda beraber çalıştık. Mecliste beraber çalıştık. Ülkemiz ve milletimiz için güzel işleri yaptım ve bugünlere geldim. Aslında bu adaylık süreci 31 Marttan önce başladı. 31 Mart'ta Türkiye'de seçimler yapıldı. Her yerde seçim bitti. İstanbul'da seçimin kavgası bitmedi. 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. İstanbul gibi 15 milyonun yaşadığı bir dünya şehri, başlı başına bir memleket seçimi yenileniyor. Niye yenileniyor? Mübarek günlerde, mübarek dakikalarda bunlarla sizleri meşgul edecek değilim. Bunları önümüzdeki günlerde kamuoyu geniş geniş duyacak. Fakat bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Avustralya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. 2 yıl sonra yanlış oldu dediler iptal edildi. Belçika'da bir şehirde ekim ayında seçim yapıldı. Şaibe oldu, yanlış oldu diye iptal ettiler. Oradaki ülkelerin bugün ardı ardına açıklama yarışına girenlerin bugün gıkı çıkmıyor. İstanbul seçiminde bunca düzensizlikler, bunca şaibeler, sıkıntılar yaşanmış olmasına rağmen iptal edilince ardı ardına bu dost bildiğimiz ülkeler açıklama yapıyor. Demokrasi, hukuk devletimiz bunu not ettik. Kardeşim siz neyi not ederseniz edin. İstanbul'un notu önemlidir" diye konuştu.

"İstanbullu kararını 23 Haziran'da verecektir" diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Hazır mısınız, hak yerini bulacak mı, bu yanlış düzelecek mi? bugün sizlerle bu mübarek günü iftar saatini birlikte geçirmek benim için büyük bir bahtiyarlık. Başka bir programımız vardı, fakat buraya geleceksin dedi, tereddüt etmeden baş üstüne dedik geldik. Sizlerle müşerref olmak buluşma tanışma fırsatı verdi. Esenler bizim yüz akımız. Siz belediye başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'yu rekor bir oyla tekrar seçtiniz, Allah sizden razı olsun. Bana dün dedi ki, biz Esenlerle seçim yaptık ama sizin oylarınız eksik kaldı 23 Haziran'da bu eksiği tamamlayacağız. Herhalde Kayserililere güvenerek söyledi. Siz esnafsızınız, piyasayı bilirsiniz, piyasada yüzde 70 uyar mı size. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bu şehir bizim evimiz, bizim işimiz, İstanbul bizim geleceğimiz. İnşallah Türkiye'yi nereden nerelere getirdiysek, İstanbul'u da dünyanın gıptayla bakacağı bir şehir haline getireceğiz. Bunu yapacağımızı biliyorsunuz. Avrasya Tüneline, Marmaray'a, hızlı trene, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne dünyanın en büyük havalimanına baktığımız zaman bu büyük projelerde imzası olan insanlar İstanbul'a çok daha güzel işleri yapacaktır"



Görüntü dökümü:

-------------

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

11.05.2019 - 22.35 Haber Kodu : 190511222