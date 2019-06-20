BİNALİ YILDIRIM DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU KALKINMA VAKFI TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, “Her türlü ayrımcılık, baskı, eşit şekilde karşılık görmeli ve reddedilmelidir. Birleşmenin başka yolu yok. Çok acılar çektik, bedeller ödedik. Şimdi artık, gücümüzü, enerjimizi birleştirme ve ülkemizi bölgede güçlü yapma zamanıdır. Türkiye ayakta durursa, bölge ayakta durur." dedi.

Tuzla Ay Yıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı buluşmaya Binali Yıldırım ile birlikte AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin de katıldı. Burada konuşan Yıldırım, "PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu asla yoktur" diyerek, "Kürtlerin de Türklerin de tek sorunu PKK bölücü terör örgütüdür. Bu örgüt bölgenin kalkınmasını geciktirmiştir. Bu örgüt, inanların gelecek ümitlerini yok etmiştir. Türk, Kürt kardeşleri birbirine düşman etmiştir. Onun için zaman birlik ve kardeşlik zamanıdır." diye konuştu.

"GÖZLERİMİZDEN DÜŞEN DAMLALARIN RENGİ HEP AYNI"

AK Parti ile yol çıktığımızda bir şeye karar verdik. İnkar politikalarına son vereceğiz. Etnik kimliğimiz, bizim seçtiğimiz bir şey değil. Kürt, Türk, Gürcü, Laz mı doğacağız. Buna biz karar vermiyoruz. Anamıza, babamıza biz karar vermiyoruz. O halde etnik kimliğimiz neden bir olumsuzluk olsun. Buradan açık söylüyorum: Etnik kimliğinizle gurur duyun. Herkes etnik kimliğiyle gurur duysun. Çünkü, o sizin gururunuzdur, doğuştan gelen hakkınızdır. Bunun üzerinden sizi yargılamaya kalkanlar, tarih boyunca büyük acılar yaşattılar. O acıları yaşatanların bugün, 'Sizi kucaklıyorum' diye etrafınızdan dolaşması tam bir ikiyüzlülüktür. CHP zihniyeti denilince aklınıza neler geliyor? Babalarınız, dedeleriniz anlattıklarını bir hatırlayın. Dersim'i hatırlayın. 'İnkar politikalarını ayaklarımızın altına alıyoruz' dedik. Neyi inkar ediyorsun kardeşim. Neysek oyuz. Rabbimizin verdiği hasleti nasıl inkar ediyorsun. Tabi ki farklılıklarımız olacak. Ana dilimiz, göz rengimiz, ten rengimiz farklı olabilir. Ama farklı olmayan bir şey var. Gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynı. Acılarımız hep aynıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AYAKTA DURURSA BÖLGE AYAKTA DURUR"

"Rabbimiz, peygamberimiz, kıblemiz bir. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz ve birlikte Türkiye'yiz" diyen Yıldırım, “Hiçbir kimsenin adını alamadığı, telaffuz etmediği dönemde, inkarcılığı reddeden bir siyasi zihniyetin temsilcileriyiz. Bugün herkes ana dilinden konuşabiliyor mu? Ana dilde eğitim yapılabiliyor mu? Ayrımcılığı içeren bütün kanun maddeleri sistemimizden ayıklandı mı? Kürt Enstitüleri var. Kürtçe ile ilgili bölümler var. Kürtçe yayın yapan devlet ve özel televizyonlar var. Bugün Kuzey Irak ile ekonomik münasebetlerimiz, en ileri düzeyde. O zor şartlarda bile, yani bir referandum tecrübesi yaşandı, o zor zamanlarda yine sınır kapılarımızı kapatmadık. Karar vericilerin, yöneticilerin hataları olabilir. Bu hataların bedelini bir millet, Kürt halkı ödeyemez. Aramıza fitne girmesine müsaade etmeyeceğiz. İnanç farklığından, yaşam tarzından dolayı husumet içinde olmayacağız. Bunlar tercihlerimizdir. Bunlar bizim kararlarımızdır. Bunlar, asla bir baskı aracı olarak kullanılamaz. Tersi de olmamalı. Her türlü ayrımcılık, baskı, eşit şekilde karşılık görmeli ve reddedilmelidir. Birleşmenin başka yolu yok. Çok acılar çektik, bedeller ödedik. Şimdi artık, gücümüzü, enerjimizi birleştirme ve ülkemizi bölgede güçlü yapma zamanıdır. Türkiye ayakta durursa, bölge ayakta durur." diye konuştu.

"TÜRKİYE HAYATİ BİR SEÇİME GİDİYOR"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise, Türkiye'nin hayati bir seçime gittiğini belirterek, “Son rötuşlar, son gönül almalar, son ulaşabileceğimiz herkese kadar ulaşacağımız dönem önümüzde. Bu vakti en kıymetli şekilde değerlendirerek inşallah 23 Haziran'da İstanbul'da bilgisiyle, tecrübesiyle, karakteriyle, Türkiye'ye ilişkin vizyonuyla İstanbul'a çok önemli, katkıda bulunacak olan Binali Yıldırım beyefendiyi inşallah İstanbul belediye başkanı seçeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, "Cumhuriyet Halk Fırkasının Doğu ve Güneydoğu Anadolu için, Kürt kardeşlerimiz için yapmış olduğu bir tek projeyi anlatabilir misiniz? Çaktığı bir tek çiviyi ya da hak ve özgürlükler konusunda halkımızın önünü açarak onlara özgürlüklerinin seviyesini yükselttiği bir tek projeyi söyleyebilir misiniz. Şimdi özellikle İstanbul'da yaşayan doğulu seçmenlerime sesleniyorum, bir tek sebep söylesinler ki CHP'nin adayını desteklemek için meşru ve makul bir sebep söylesinler. Hiç bir şekilde doğu ve Güneydoğu Anadolu halkıyla aynı gönül telinden çalmayan sürekli resmi ideoloji üzerinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halkın taleplerine duyarsız kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni İstanbul'da 'sadece Binali Yıldırım seçilmesin AK Partinin bir şekilde önü kesilsin' diyerek. Bir şekilde doğu ve güneydoğu Anadolulu kardeşlerimize yanaştığını görüyoruz. Ancak doğulu kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz feraset sahibi kardeşleridir. Ne yapıldığını, kimin ne yaptığını, kimin ne için söylediğini iyi bilirler. Bizim kardeşliği siyasetin nasıl ana ekseni olarak gördüğümüzü ve bunu sadece laf olarak değil, uygulamada da ortaya koyduğumuzu gayet iyi bilirler." diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolulu kardeşlerimize söyleyecek bir sözü yok" diyen Kurtulmuş, "Onların biz şunu yaptık diyebilecekleri, anlatabilecekleri mesele yok. biz birliğin, dirliğin, kardeşliğin anahtarı olarak yeniden güçlü bir şekilde Binali Yıldırım beye destek vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni inşallah kazanacağız. 23 Haziran'ı büyük bir zafer şenliğine dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Salondan genel ve detaylar

-Numan Kurtulmuş konuşması

-Binali Yıldırım konuşması

