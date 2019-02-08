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BİNALİ YILDIRIM'DAN BEYKOZ'DA ESNAF ZİYARETİ

Haber: Gülseli KENARLI-İSTANBUL TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camii'nde kıldı. Yıldırım, namazın ardından 61 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz...

BİNALİ YILDIRIM'DAN BEYKOZ'DA ESNAF ZİYARETİ

Haber: Gülseli KENARLI-İSTANBUL
TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camii'nde kıldı. Yıldırım, namazın ardından 61 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Çakmak'ın cenaze namazına katıldı. Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla oturup, sohbet eden Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bir lokanta, çay ocağı ve kafeye uğrayan Yıldırım, daha sonra AK Parti Kadın Kolları Seçim Standını ziyaret etti. Yıldırım, bir diş kliniğinde bulunanların pencereden yaptıkları davet üzerine, onları ziyaret etti. Klinikte doktor İsa Demir, Yıldırım'a asistanı 22 yaşındaki Elif Pirdağ'ın dün gece gördüğü rüyasını anlattı.  "Elif Pirdağ sizi dün gece rüyasında görmüş. Namaza gelip, kliniğe uğramışsınız "  sözleri üzerine Yıldırım Elif Pirdağ'a, "Sen 31 Mart için de bir şey söyle" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım'ın camiden çıkışı
-Cenaze namazına katılması
-Esnaf ziyaretleri
-Genel ve detaylar

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