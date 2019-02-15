BİNALİ YILDIRIM: (BAHÇELİEVLER) "BURANIN BENİM ZİHNİMDE ÖZEL BİR YERİ VAR" 

*TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,

"Evlendiğimizde Semiha Hanım öğretmendi. Kirazlı Demirkapı İlkokulu'na atandı. Onun üzerine biz de burada başladık. Yani evlilikten sonra ilk oturduğum muhit burası. Buranın benim zihnimde özel bir yeri var"

Haber-Kamera: İSTANBUL,()

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır ile birlikte "Mahallede Komşular Söz Sizde" programına katıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği programda bir konuşma yapan Yıldırım, “Türkiye'nin trafiğini ulaşımını çözen, Bahçelievler'in trafiğini çözer mi? Çözer. Mesele yok. Birlikte bunu da halledeceğiz. Trafik zaman zaman çok sıkışıyor. Çünkü otopark ihtiyacı büyük. Park eden araçlar trafiği zorluyor. Zora sokuyor. Mahallenizdeki Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki kamyonetler ve TIR'lar... Bunu halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hastanenin yanına katlı otopark yapılıyor. Bir de Soğanlı'ya bir tane de Mustafa Kemal Mahallesine" dedi.



"BURANIN BENİM ZİHNİMDE ÖZEL BİR YERİ VAR"

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde 2 yıl oturduğunu söyleyen Yıldırım, “O zaman Basın Sitesi'nin oradan çamurlardan yürüyerek gelir giderdik. Evlendiğimizde Semiha Hanım öğretmendi. Kirazlı Demirkapı İlkokulu'na atandı. Onun üzerine biz de burada başladık. Yani evlilikten sonra ilk oturduğum muhit burası. Buranın benim zihnimde özel bir yeri var" şeklinde konuştu.

"MİMAR SİNAN'IN YAPTIĞI SİYAVUŞPAŞA KASRINI MİLLET KIRAATHANESİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

İlçenin adının Bahçelievler olduğunu ama ilçede bahçe diye bir şey kalmadığının altını çizen Yıldırım “Şirinevler'e millet bahçesini yapacağız. Bununla yetinecek değiliz. Daha önemli projelerimiz var. İlçemizin tarihini canlandıracağız. 450 yıl önce Mimar Sinan'ın yaptığı Siyavuşpaşa Kasrını Millet Kıraathanesi haline getireceğiz. Yenibosna'da Viran Bosna Sarayını da yine millet kıraathanesi olarak Bahçelievler'e kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın gelişi

-Vatandaşlardan detaylar

-Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar