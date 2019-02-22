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BİNALİ YILDIRIM'A, SULTANBEYLİ'DE ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL   Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli’de sürdürüyor. Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı’nı...

BİNALİ YILDIRIM'A, SULTANBEYLİ'DE ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL  
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli’de sürdürüyor. Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı karşısında bulunan Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun üst katlarında pencerelerde toplanarak kendisini görmek isteyen, cep telefonlarıyla fotoğraflarını çeken öğrencileri Yıldırım, eliyle  selamladı.


Görüntü Dökümü:
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- Yıldırım'ın  çıkışı
- Yıldırım'ın öğrencilere el sallaması
- Öğrencilerin Yıldırım'a el sallaması
- Detaylar
 

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