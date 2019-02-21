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BİNALİ YILDIRIM: 27 BİN METREKARELİK BİR EKO KÖY KURULUYOR

* AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,  “Çatalca'nın içine yönelik de bir projeler var. Mesela Belgrad Mahallesi'nde bir proje düşüncesi var. 27 bin metrekarelik bir eko köy kuruluyor. Bu ekosistem projeyle...

BİNALİ YILDIRIM: 27 BİN METREKARELİK BİR EKO KÖY KURULUYOR

* AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 
“Çatalca'nın içine yönelik de bir projeler var. Mesela Belgrad Mahallesi'nde bir proje düşüncesi var. 27 bin metrekarelik bir eko köy kuruluyor. Bu ekosistem projeyle neler yapılacak? Kamp alanı olacak, festival alanı olacak, spor alanı olacak, ve eko tarım alanı olacak."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul  
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca Halk Eğitim Merkezi'nde sosyal kuruluş temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. 
Burada bir konuşma yapan Binali Yıldırım, muhtar seçiminin hepsinden zor olduğunu belirterek, “Muhtar seçiminde rekabet daha keskindir. Yukarı doğru gittikçe kolaylaşır. Milletvekili seçimi o kadar zor değil. Kocaman bir bölgeye hitap ediyorsun, seçmenlerin çoğu partiye oy veriyor. Bire bir milletvekillerini tanımıyor bile. Bazılarını tanıyor, bazılarını tanımıyor. Ama muhtar öyle değil, partisi de yok. İlla kendinizi mahallenizdeki insanlara, köyünüzdeki insanlara beğendireceksiniz, onların gönlünü alacaksınız. Şimdi muhtarlar Beştepe'ye gidiyor, sonra önlerinden kimse geçemiyor. Reisle direk bağlantınız var yani havanız o biçim. Yani Cumhurbaşkanımız sizleri de baş üstünde tutuyor. Buna göre de kıymetiniz daha başka. Muhtarlar siz, mahallenizde yaşayan hemşerilerinizin, kardeşlerinizin taleplerini en üst makama doğrudan anlatıyorsunuz. Gittiğiniz de size bir kağıt dağıtılıyor. Orada sorunları yazıyorsunuz, imzalayıp veriyorsunuz. Demokrasi bu" dedi. 

EKO KÖY
Yıldırım, “Çatalca'nın içine yönelik de bir projeler var. Mesela Belgrad Mahallesi'nde bir proje düşüncesi var. 27 bin metrekarelik bir eko köy kuruluyor. Bu ekosistem projeyle neler yapılacak? Kamp alanı olacak, festival alanı olacak, spor alanı olacak, ve eko tarım alanı olacak. Çatalca'nın kendisi ekip biçecek, gelen ziyaretçilere orada satacak. Benzerine başka yerlere de yapacağız. Her mahalle için birer proje geliştirdik. Mahalle dediğimiz eski köyleri kastediyoruz. Hepsi kendi zenginliklerini ortaya çıkararak daha çok ziyaretçinin gelmesine vesile olacak. Çatalca'nın arazisi geniş ama yerleşim yeri küçük. Asıl olan o yerleşim alanı dışındaki yerleri cazibe merkezi haline getirmek. Gençlerimiz İstanbul'a gidiyor, gençleri burada tutacak projeler bu projeler" şeklinde konuştu. 
Binali Yıldırım buradaki konuşmasının ardından, Halk Eğitim Merkezi'nden çıkarak çevrede bulunanları selamladı, ardından bir taksi durağını ziyaret etti. 

Görüntü Dökümü:
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- Yıldırım'ın açıklamaları
- Yıldırım'ın halkı selamlaması
- Yıldırım'ın taksi durağı ziyareti
- Detaylar
 

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