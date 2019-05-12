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BİNALİ YILDIRIM: 23 HAZİRAN'DA ARIZAYI GİDERECEĞİZ

"31 Mart'ta seçimler yapıldı. İstanbul seçimlerinde ilçeler tamamlandı. Büyükşehirde küçük bir arıza çıktı. 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz ve İstanbul'un aydınlık yarınları için hep beraber ve birlikte çalışmaya gayret...

BİNALİ YILDIRIM: 23 HAZİRAN'DA ARIZAYI GİDERECEĞİZ

"31 Mart'ta seçimler yapıldı. İstanbul seçimlerinde ilçeler tamamlandı. Büyükşehirde küçük bir arıza çıktı. 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz ve İstanbul'un aydınlık yarınları için hep beraber ve birlikte çalışmaya gayret edeceğiz"

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL ()
Binali Yıldırım, Beyoğlu Belediyesinin Taksim'de düzenlediği geleneksel "Gönül Soframız" iftar programında vatandaşlara seslendi.
Ramazanın birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni eden Yıldırım, "Bildiğiniz gibi bugün Anneler Günü. Anneler bizim baş tacımız. Anneler bizi doğuran, yetiştiren en değerli varlıklarımızdır. Anneler, cennet ayaklarının altında olduğu söylenen en değerli varlığımızdır. Bu vesileyle Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.
Binali Yıldırım, Beyoğlu'nun İstanbul'un merkezi olduğunu dile getirerek, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız'ın ilçeye önemli hizmetler yapacağını söyledi.
Önceki dönem belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan'a hizmeti için teşekkür eden Yıldırım, Yıldız'a verilen destek için vatandaşlara şükranlarını sundu. 
Yıldırım, 31 Mart'taki seçimleri anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"31 Mart'ta seçimler yapıldı. İstanbul seçimlerinde ilçeler tamamlandı. Büyükşehirde küçük bir arıza çıktı. 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz ve İstanbul'un aydınlık yarınları için hep beraber ve birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. Bütün İstanbullu hemşerilerimize duyduğunuz güven ve destek için teşekkür ediyorum. Bu desteğin 23 Haziran'a kadar artarak devam etmesini de bekliyorum."
Programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da kısa birer selamlama konuşması yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın açıklamaları


 

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