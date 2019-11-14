BİLECİK'TE POLİSTEN KAÇAN 3 ŞÜPHELİ İNEGÖL'DE YAKALANDI
BİLECİK'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 3 şüpheli, kovalamaca sırasında İnegöl'de bir otomobile çarptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Kazada ise diğer otomobilde...
BİLECİK'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 3 şüpheli, kovalamaca sırasında İnegöl'de bir otomobile çarptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Kazada ise diğer otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan 16 EB 807 plakalı otomobildeki 3 kişi, hızla kaçmaya başladı. Bursa-Ankara yoluna giren şüphelilerle polis ekipleri arasında 60 kilometre kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin İnegöl'e girdiği bilgisi üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli otomobili takibe başladı. Alanyurt'a hızla ilerleyen şüpheliler kırmızı ışık ihlali yapınca, Hüseyin Y.(55) yönetimindeki 16 NV 875 plakalı otomobile çarptı. Kazada 16 NV 875 plakalı otomobilde bulunan Selime Y.(58) ile Emir Y. (12) yaralanırken, şüpheliler ise araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı.
POLİS BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI
Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüpheli Hakan S.(45), Onur S.(28) ve Ertuğrul İ.'yi (50) yakadı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin de alkollü olduğu tespit edilirken, sürücü Hakan S.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bu arada şüphelilerin kaçmaya çalışırken çarptığı otomobilde yaralanan biri çocuk 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),() -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6