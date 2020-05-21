Bilal Erdoğan TGSP 9. Üye Buluşmaları’na katıldı

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) 9. Üye Buluşmaları’nı çevrimiçi ortamlar üzerinden gerçekleştirdi. TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan’ın önemli açıklamalarda bulunduğu toplantıya, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci de katıldı

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) 9. Üye Buluşmaları’nı Koronavirüs (Covid – 19) nedeni ile çevrimiçi ortamlar üzerinden gerçekleştirdi. TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda Türkiye’nin Gençleri Covid 19 araştırması ve pandemi sürecindeki STK faaliyetlerinden söz edildi.

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Fatih Eren moderatörlüğünde gerçekleşen toplantı N. Bilal Erdoğan’ın Koronavirüs süreci ve Türkiye’nin bu süreçteki genel durumunu değerlendirmesi ile devam etti. Erdoğan, ‘’Dünya olarak yaşadığımız bu süreç daha önce kimsenin tecrübe etmediği bir durumdur ve bunun sonuçlarının nasıl olacağını şu an kestirememekteyiz. Dünya bugüne dek birçok pandemi süreci yaşadı. Ancak Koronavirüs; yaş grubu dağılımı, belirtileri, hızlı yayılımı ve kuluçka dönemi ile insanlığa büyük bir değişim yaşattı.

Bu anlamda biz, Koronavirüs salgını ile TGSP olarak iman farkındalığımızı arttırmalıyız. Yaşanan her şeyin Allah’ın kudreti ile gerçekleştiğini hatırlamalıyız. Her gün bunun farkındayız ancak imtihan olmadığımız zamanlar bu farkındalık önemini yitiriyor. Bu anlamda Koronavirüs bize bunu düşünmek için fırsat sunuyor.

Diğer taraftan aşı ve tedavi bulunana kadar hayatımız değişmeye devam edecek. Bu değişim hem sosyal hem de ekonomik anlamda gerçekleşecek. Sektörler, çalışma şekilleri, futbol müsabakaları, okullar, berber salonları ve daha birçok alan bu süre içerisinde farklı şekillerde çalışacak.

TÜRKİYE OLARAK BİR FIRSAT PENCERESİNE BAKIYORUZ

Dünya tarihinin önemli bir dönemecindeyiz. Bu durum ise yalnızca pandemi ile ilgili değil. 10 yıldır hızlı bir değişim yaşıyoruz. Bu durumu biz uzun süredir konuşuyoruz. Türkiye olarak bir fırsat penceresine bakıyor olabiliriz. İletişim çağında olduğumuzdan dolayı dünya ile hızlı bir etkileşim içerisindeyiz. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemine geçerek ne kadar doğru bir karar aldığımızı görmüş olduk. Parlamenter sistemde kalmış olsaydık meclis uzun süre açık kalmak durumunda kalacak ve düzenlemeler günlerce tartışılacaktı. Ancak bugün, Türkiye sağlık alanında attığı hızlı ve doğru adımlarla pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıkabilen bir ülke durumuna geldi.’’ dedi.

TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi ise konuşmasında kardeşlik bağlarına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: ‘’Kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmemiz gereken zamanlardayız. TGSP olarak amaçlarımız arasında yer alan STK ve üyelerimizi bir araya getirerek tanışmasını, birlikte çalışmalar yapmasına olanak sağlamakta kardeşlik bağlarımızı geliştirmemiz için bir fırsat.

TGSP olarak bu süreçte yoğun bir çalışma temposu ile STK’ların başarılı işler yapması, kendilerini geliştirmesi için çalışmalar gerçekleştirdik. Koronavirüs Stratejik Eylem Planı, kişisel verilen korunması ile ilgili kitapçıklar, Anadolu Buluşmaları gibi çalışmalarımız devam etti. STK’lar ise bu süreçte çok başarılı işler gerçekleştirdi.’’ diyerek STK’lar ile birlikte yaptığı çalışmalarından bahsetti.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci ise, Koronavirüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği çalışmaları paylaştı. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yoğun tedbir ve önlemler alarak süreci yönettiklerini belirten Birinci, vaka takip sisteminin nasıl işlediğini de anlattı. Her hastanın çevresinde temas kurduğu kişileri de sisteme kayıt ettiklerini ve takip ettiklerini belirterek hastalığı kontrol altına almak için sistemli ve planlı çalıştıklarını ifade etti.