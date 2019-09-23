BEZM-İ ALEM CAMİİ'NDE ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL

İstanbul Valiliği tarafından trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier ve Zabıta Memuru Eren Bursa için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutularak lokma dağıtıldı.

Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde İkindi namazı öncesi trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, Zabıta Memuru Eren Bursa ve tüm şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve mevlit okutuldu.

Mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit yakınları, polisler ve jandarma ekipleri katıldı. Okunan mevlidin ardından cami çıkışında şehitlerin ruhları için mevlit şekeri, lokma, etli pilav ve ayran ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlide katılanlardan görüntü

-Cami önünde mevlit şekeri ikram edilmesi

-Lokma, etli pilav ve ayran dağıtımı;

-Genel ve detaylar



