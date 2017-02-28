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BEYOĞLUN'DA APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

Haber- Kamera :Ozan URAL / İSTANBUL Çalıştığı otelin çatısından yandaki binanın apartman boşluğuna düşen Abdullah Öner(50) feci şekilde can verdi. Olay saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'ndeki bir otelde meydana...

BEYOĞLUN'DA APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

Haber- Kamera :Ozan URAL / İSTANBUL

Çalıştığı otelin çatısından yandaki binanın apartman boşluğuna düşen Abdullah Öner(50) feci şekilde can verdi. Olay saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'da bulunan bir oteller zincirinin gece müdürlüğünü yapan Abdullah Öner sorumlu olduğu otelin çatı katına çıktı. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Öner yan tarafta bulunan binanın apartman boşluğundan 5 kat aşağıya düştü. Olayı gören otel çalışanları hemen polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdullah Öner'in olay yerinde öldüğünü teşhis etti. Öner'in cansız bedeni yapılan incelemelerden sonra ambulansla morga götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri otel de ve Öner'in düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Toplanan vatandaşlar

-Olayın olduğu otel

-Cesedin ambulansa taşınması

-Olay yeri inceleme polisleri

-Genel ve detaylar

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