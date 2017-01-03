Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

BEYOĞLU'NDAN 6 TIR DAHA HALEPLİLER İÇİN YOLA ÇIKTI

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul Geçtiğimiz hafta 5 TIR dolusu yardım malzemesi gönderen Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde; Türkiye Diyanet Vakfı, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu İlçe Müftülüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim...

BEYOĞLU'NDAN 6 TIR DAHA HALEPLİLER İÇİN YOLA ÇIKTI

 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Geçtiğimiz hafta 5 TIR dolusu yardım malzemesi gönderen Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde; Türkiye Diyanet Vakfı, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu İlçe Müftülüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Market Vakfı işbirliğiyle toplanan 6 TIR yardım malzemesi daha Kasımpaşa sahilinden Halep'e uğurlandı.

Beyoğlu'nda yaşayan Suriyeli ailelerin de katıldığı törende bir konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yaptığı konuşmada belediye olarak Halep'e yapılan bütün yardım kampanyalarının içinde yer aldıklarını söyleyerek, " Böyle büyük bir kampanyaya müftülüğümüzle birlikte el uzattık. Bugün de 6 tane tırı nitelikli güzel malzemeyi gönderiyoruz. İnşallah hedefini bulacak. Güzel bir organizasyon oldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tırların Halep'e yiyecek, giyecek, temizlik malzemesi ve battaniye götürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-tırların görüntüsü

-Demircan'ın konuşması

-Vatandaşlardan detaylar

-Edilen dualar

-Tırların uğurlanması

-Demircan ve beraberindekilerin el sallaması

-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55