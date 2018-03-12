BEYOĞLU'NDAKİ VAHŞET: LİSE ÖĞRENCİSİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BABA ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL ()

Beyoğlu'nda lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili baba ve bir kişi adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'ndaki metruk bir binada dün akşam 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın yakılmış cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gencin babası Ayhan Köksal ve bir kişi gözaltına alındı. Bugün Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Görüntü Dökümü

-----------------------

-Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı

-Şüphelilerin araca bindirilmesi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-İtfaiye ekibi

-Olay yeri inceleme ekibi

-Mahalleli ile röp.

-Öldürülen gencin fotoğrafları