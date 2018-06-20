BEYOĞLU'NDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA OLAYIYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümü 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışma olayıyla ilgili 13 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayın lokanta işletmecileri ve mal sahibi arasında kira tartışması sonucu yaşandığı tespit edildi. Şüphelilerden 5 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

23 BOŞ KOVAN BULUNMUŞTU

Beyoğlu, Gümüşsuyu mahallesi, Osmanlı sokak üzerinde 9 Mart 2018 tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Korku dolu anların yaşandığı silahlı çatışma olayının ardından Tarık Durucan hayatını kaybederken 4 kişide hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 23 adet boş kovan topladı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın kira tartışması sonucu meydana geldiği tespit edildi. İşyeri sahibi M.A.D.'nin kirayı arttırmasını istediği lokanta işleten kiracıları ile uzun süredir kavgalı olduğu belirlendi. Polis önceki gün düzenlendiği operasyonda olaya karıştığı tespit edilen iki ayrı gruba mensup toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Muhammet K. adlı şüphelinin olayda silah kullandığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet K., Ramazan K., Yavuz K., Aydın K., Can D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin görüntüsü

-Emniyetten çıkışları

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

-Olay gününden güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay sonrası yaşananlar

-Polisler

-Toplanan kalabalık