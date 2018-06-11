Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

BEYOĞLU'NDAKİ BİR OTELDE KORKUTAN YANGIN

  Beyoğlu'nda sabah saatlerinde otelde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Otelin birinci katında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı.    Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul Kasımpaşa...

BEYOĞLU'NDAKİ BİR OTELDE KORKUTAN YANGIN

 

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde otelde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Otelin birinci katında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı. 
 
Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul
Kasımpaşa Bahriye Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
Görüntü Dökümü:
------------------
-İtfaiye merdiveni ile kurtarılan vatandaşlar
-Sağlık ekipleri
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Otelden görüntü
-Genel ve Detay görüntüler
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325