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BEYOĞLU'NDA ZIRHLI POLİS ARACINA ATEŞ AÇILDI (1)

Hakan KAYA- Ozan URAL / İSTANBUL   Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde görev nedeniyle park halinde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis aracına...

BEYOĞLU'NDA ZIRHLI POLİS ARACINA ATEŞ AÇILDI (1)

Hakan KAYA- Ozan URAL / İSTANBUL  
Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde görev nedeniyle park halinde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis aracına 3 adet mermi isabet ederken olayda ölen yada yaralanan olmadı. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler kaçarak uzaklaştı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken  kaçan saldırganları arama çalışması ise devam ediyor. 

Görüntü dökümü:
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-Ateş açılan polis aracı
-Polisin incelemesi
-Genel ve detaylar 

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