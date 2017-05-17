BEYOĞLU'NDA ZIRHLI POLİS ARACINA ATEŞ AÇILDI (1)

Hakan KAYA- Ozan URAL / İSTANBUL
Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde görev nedeniyle park halinde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis aracına 3 adet mermi isabet ederken olayda ölen yada yaralanan olmadı. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler kaçarak uzaklaştı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken kaçan saldırganları arama çalışması ise devam ediyor.
Görüntü dökümü:
--------------
-Ateş açılan polis aracı
-Polisin incelemesi
-Genel ve detaylar