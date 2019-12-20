BEYOĞLU'NDA TURİSTLERE YÜKSEK HESAP TUZAĞINA 32 GÖZALTI

Ali ABLAY, İSTANBUL,

Beyoğlu'nda hanutçular tarafından eğlence mekanlarına çekilen turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları, gelen yüksek hesabı ödemeyen turistleri darp ederek, paraları ve kredi kartlarına zorla el koydukları iddia edilen 32 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda gittikleri veya hanutçular tarafından yönlendirildikleri eğlence mekanlarında kendilerine yüksek hesap getirildiğini, itiraz ettiklerinde ise darp edilerek ceplerindeki para, ya da kredi kartlarıyla şifrelerinin alındığı yönünde 25'i yabancı 28 turistin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şikayete maruz kalan 5 mekanı teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sırasında ekipler, aralarında eğlence mekanı sahiplerinin de bulunduğu bir şebekenin bu yöntemle turistlere yüksek hesap tuzağı kurarak paralarını zorla aldığını belirledi.

Turistlerin eğlence mekanlarına hanutçular tarafından çekildiği ve mekana giren turistlerin yanına davetsiz kadın oturtulup yüksek hesap getirildiği tespit edildi. Eğlence mekanlarının bu yöntemle gelen turistlere 2 kadeh içki için ortalama bin 500 dolar hesap getirdikleri belirlendi. Turistlerin parasını alan eğlence mekanı çalışanlarının, çıkışta da şikayetçi olmamaları için turisti gideceklere yere kadar takip ettikleri ortaya çıkarıldı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler operasyon başlatarak, haklarında gözaltı kararı alınan 53 kişiden 32'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari olan 21 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen ara operasyonlarsa ise 7 kişinin yakalandığı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



