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BEYOĞLU'NDA TRAFİK KAZASI; 1 YARALI

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan Hakan...

BEYOĞLU'NDA TRAFİK KAZASI; 1 YARALI

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan Hakan Akgün; otomobilini yol kenarına park eden ve inmek için kapıyı açan Turgay Taşdemir'in kapısına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Akgün yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü
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-Yerde yatan yaralı
-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi
-Kazaya karışan araç ve motosiklet
-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması
-Araç sürücüsü Turgay Taşdemir
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detay görüntüler


 

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