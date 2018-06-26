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BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul BEYOĞLU'nda cadde üzerinde biri kadın iki kişi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Polis saldırganların peşine düştü. Olay, Kasımpaşa Dereboyu Caddesi üzerinde...

BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul
BEYOĞLU'nda cadde üzerinde biri kadın iki kişi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Polis saldırganların peşine düştü.
Olay, Kasımpaşa Dereboyu Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; binanın önünde bulunan Ramazan E. ile Burçak D. yaya olarak gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ramazan E. ve Burçak D. bacaklarından yaralandı. Saldırganlar, yine yaya olarak olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. 
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması çalışma başlattı. 
 
Görüntü Dökümü
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-Yerdeki yaralılar
-Sağlık ekiplerinin müdahale edip ambulansa taşıması
-Polis ekipleri
-Vatandaşların toplanması
-Röportaj
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Yerdeki kovanlar
-Genel ve datay görüntüler


 

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