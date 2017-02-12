BEYOĞLU'NDA POLİSİ VE İTFAİYEYİ 2 SAAT UĞRAŞTIRDI

*"Borçlarım var" deyip çatıya çıktı. İknacı polisin 2 saatlik çabasından sonra bulunduğu yerden indirildi

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ, İstanbul

Beyoğlu'nda borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyen bir kişi çatıya çıkarak intihar girişimimde bulundu. Müzakereci polislerin yaklaşık iki saat ikna etmek için çaba gösterdiği İbrahim A. sonunda çatıdan inmeyi kabul etti.

5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN GÖRENLER POLİSİ ARADI

Beş katlı bir binanın çatısına çıkan İbrahim A.'yı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Polis ekipleri de çatıya çıkan kişiyi ikna etmesi için olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis İbrahim A'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Kimseyi yanına yaklaştırmayan İbrahim A. sürekli yerini değiştirdi. Çatıdan kendisini izleyenlere ve itfaiye ekiplerine kiremit ve taş attı. Bir çok kişi de bu anları cep telefonu ile kaydetti.İbrahim A. yaklaşık iki saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indi. İ.A polis merkezine götürüldü



Görüntü Dökümü:

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Çatıya çıkan kişi

Polisin ikna çabaları

İtfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığı

intihar girişimini izleyenler

Cep telefonu ile kayıt yapanlar

Çatıdaki kişinin yere kiremit ve taş atması

İbrahim A'nın gözaltına alınarak polis merkezine götürülmesi









