BEYOĞLU'NDA MÜHÜRLENEN BİNA 90 YAŞINDA, YIĞMA YAPI (Havadan görüntülerle) 

Ali ABAY-Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda Ayhan Işık Sokak'taki çökme tehlikesi bulunan, tahliye edilerek mühürlenen 3 numaralı bina, edinilen bilgilere 90 yaşında ve yığma yapı. 5 katlı binada 20 gün önce çelik konstrüksiyonla destek çalışması yapıldığı, ancak işe yaramadığı öğrenildi.

Halen dökülmelerin yaşandığı, sokağına kimsenin alınmadığı bina daha önce aile apartmanı olarak kullanılıyordu. Bu gün ise kafe gibi iş yerlerine sahiplik ediyor. İkinci derece tarihi eser nitelediği taşıdığı belirtilen binada, Anıtlar Kurulu'ndan gelen yetkililerin de inceleme yaptığı, binanın geleceği hakkında, yapılacak incelemelerin ardından ortak karar alınacağı öğrenildi.

Binadaki bazı işletmecilerin kendilerine alan açabilmek için binanın duvarlarına zarar verdikleri; havalandırma açabilmek için binanın dış duvarlarının kırıldığı iddia ediliyor. Bina sahibinin, bu durumu öğrendikten sonra, güçlendirmek adına 20 gün önce çelik konstrüksiyon ile destek çalışması yapıldığı ama işe yaramadığı öğrenildi.

BAŞKAN YILDIZ ; SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİNDEN

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, binanın bulunduğu bölgede yaptığı incelemelerin ardından şunları söylemişti: " Bina eski, ikinci grup tarihi eser diyebileceğimiz sivil mimari örneklerden biri. Eski bir eser, eski bir mimari yapı. Bununla ilgili bir mukavemet çalışması yapılacak, en azından bölgedeki diğer yapılara bir zarar vermesin. Bina muhafaza edilebildiği şekliyle muhafaza edilebilsin. Bu çalışma tamamlanana kadar da bölgedeki beş, altı esnafımızın tahliyesini istedik. Gerekli mal sahipleriyle görüşmeyi yapıyoruz. Bölgedeki esnafımız can ve mal güvenliği için tahliye edilmiş durumda. Çalışma yapıldıktan sonra onların dükkanlarını açmalarına müsaade edilecek."

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Binanın görüntüsü

-Aktüel görünütüler

-Binadan düşen parçalar

-Binadaki hasarlı bölgeler

-Sokaktan detaylar