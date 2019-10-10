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BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA ÇÖKTÜ(1)
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL /İSTANBUL Beyoğlu'nda metruk bir bina çöktü. Olay Bostan Mahallesi Taşkaval Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı metruk bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri...
GÜNDEM 10.10.2019, 05:12
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL /İSTANBUL
Beyoğlu'nda metruk bir bina çöktü. Olay Bostan Mahallesi Taşkaval Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı metruk bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede binanın boş olduğu ve olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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Çöken binadan görüntü
-Ekiplerin çalışması
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açık
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