Beyoğlu'nda korkutan patlama

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta bulunan bir marangozhanede patlama oldu. Henüz nedeni belli olmayan patlamada işyerinin kapalı olması sebebiyle ölen yada yaralanan olmadı.



Saat 23.00 sıralalrında meydana gelen patlama sebebiyle çıkan gürültü Taksim ve civarından duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve İtfaiye sevk edildi. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekiplerinin patlama nedenini araştırma çalışmaları devam ediyor. Patlama sırasında ölen yada yaralanan olmazken dükkanda ve çevredeki bazı binalarda ufak çaplı hasarlar oluştu.