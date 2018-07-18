BEYOĞLU'NDA KAPKAÇ DEHŞETİ 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda aracının camı kırılarak çantası kapkaç edilen kadın yüzünden yaralandı. Vatandaşlar tarafından kovalanan kapkaççı çantayı atıp kaçtı.

Olay saat 12:00 sıralarında yaşandı. Ömer Hayyan Caddesi'nden Tarlabaşı Bulvarı'na otomobili ile giren Esra Anter seyir halindeyken bir kapkaççı tarafından otomobilinin camı kırıldı. Anter'in çantasını alan kapkaççı hızla kaçmaya başladı. Esra Anter'in çığlıklarını duyan vatandaşlar ara sokağa doğru kaçan kapkaççıyı kovalamaya başladı. Bir süre kovalanan kapkaççı yakalanmamak için çantayı atıp kaçtı. Kapkaççıyı kovalayan Umut Şemiz çantayı yerden alarak Esra Anter'e teslim etti. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen polis incelemelerde bulunarak kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yüzünden yaralanan Esra Anter ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından polis merkezine gitti. Kapkaççının kovalanması ve çantayı atması güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ:

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-Kapkaçcının elinde çanta ile kaçması

-Kapkaçcıyı kovalayan Umut Şemiz

-Kapkaçcının çantayı atıp kaçması

-Umut Şemiz'in çantayı yerden alması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

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-Olay yeri

-Kakkaç mağduru kadın

-Otomobilin kırık camı

-Polis ekipleri

-Esra Anter'in yüzündeki yara

-Görügü tanığı ile röportaj

-Kapkaçcıyı kovalayan Umut Şemiz ile röportaj

-Esra Anter ile röportaj

-Esra Anter'in ambulansa binmesi

-Genel ve detay görüntüler



