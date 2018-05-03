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BEYOĞLU'NDA ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI; MAHALLEDE PANİK YAŞANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İstanbul Beyoğlu'nda bir apartmanın bodrumundaki elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladı. Binanın içi dumanla kaplandı. Apartman sakinleri panik ve korku dolu anlar yaşadı....

BEYOĞLU'NDA ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI; MAHALLEDE PANİK YAŞANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İstanbul
Beyoğlu'nda bir apartmanın bodrumundaki elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladı. Binanın içi dumanla kaplandı. Apartman sakinleri panik ve korku dolu anlar yaşadı. O onlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 
Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi, Piyale Mumhanesi Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki elektrik trafosu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından bodrum katında yangın çıktı. Apartmanın için yoğun duman kapladı. 
Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE KENDİNİ DIŞARI ATTI
Binadan dumanlar yükseldiği sırada, apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. Yaşanan panik anlarını amatör kamera kaydetti.
Görüntülerde, binadan dumanlar yükseliyor. Bu sırada kucağında bebek bulunan bir kadın ile diğer bina sakinlerinin panikle dışarı çıkıyor 

BURADA ÖLÜM TEHLİKESİYLE YAŞIYORUZ
Bina sakini Ejder Takun, "Binanın girişine trafo yapmışlar. Burada ölüm tehlikesi yaşıyoruz. Çok korkuyoruz her an bir patlama yapabilir, ölebiliriz. Buna biran önce önlem alınmasını istiyorum. Şuan yaralanan ölen yok. Binadakiler kendilerini dışarı attılar" dedi. 

Görüntü Dökümü:,
Cep telefonu görüntüsü
Trafodan çıkan dumanlar
Vatandaşların apartmandan çıkışları
Bebeğiyle apartmandan çıkan kadın
İtfaiyenin gelişi ve yangına müdahalesi
Aktüel görüntü
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
Kaldırımda bebeğini emziren kadın
Apartmandan çıkan kişi ile röp.
Genel ve detaylar


 

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